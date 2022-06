'Stranger Things 4': Joseph Quinn diz que final da temporada será 'pura carnificina'

Joe Keery como Steve Harrington, Natalia Dyer como Nancy Wheeler, Maya Hawke como Robin Buckley e Joseph Quinn como Eddie Munson em cena de 'Stranger Things 4'. Foto: Netflix

A expectativa para a conclusão da quarta temporada de Stranger Things está cada vez maior e o elenco vêm dado algumas dicas sobre o que pode acontecer. Desta vez, o ator Joseph Quinn, que interpreta Eddie na série, disse que a conclusão do volume dois será "pura carnificina".

O artista contou sobre a trajetória de vida e também deu indícios de um final surpreendente para a temporada ao jornal britânico The Guardian neste domingo, 19.

Quando questionado se poderia dar algum detalhe sobre o último episódio, Quinn brincou: "A questão é que eles amarraram a minha família em algum lugar e, se eu der algum spoiler, nunca mais os verei novamente".

O ator revelou que há uma cena de guitarra e que "a escala e a ambição são surpreendentes". "Todas as sementes que foram plantadas darão frutos e é pura carnificina", completou.

O final da quarta temporada ostentará o episódio mais longo da série e chegará a duas horas e meia de duração. Joseph considera a escolha dos irmãos Duffer "corajosa". "Terminar com esse monstro, com a duração de um longa-metragem, é tão ousado", afirmou.

Perguntado se Eddie poderia retornar na quinta temporada, o artista evitou falar sobre o futuro do personagem. "Vou ficar furioso se eles não me trouxerem de volta. Eu adoraria, se eles me quiserem", disse.

Nesta terça-feira, 21, a Netflix divulgou o trailer da segunda parte de Stranger Things 4. Os dois últimos episódios da temporada chegarão à plataforma de streaming no dia 1º de julho.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais