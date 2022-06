'Stranger Things 4': Joseph Quinn conta ter ouvido 'muito heavy metal' para viver Eddie Munson

O ator britânico Joseph Quinn dá vida ao personagem Eddie Munson em 'Stranger Things 4'. Foto: Netflix

Após o lançamento da primeira parte da 4ª temporada de Stranger Things na última sexta-feira, 27, os fãs passaram a ter um novo personagem "queridinho" para torcer: Eddie Munson.

Eddie trouxe uma energia "rock and roll" para a série e se tornou um dos personagens centrais após o lançamento.

Ele é o líder do clube Hellfire, um grupo dedicado ao jogo Dungeons & Dragons, e também guitarrista de uma banda, mas – atenção para pequenos spoilers a seguir – é acusado de praticar satanismo por testemunhar a morte de uma das alunas do Colégio Hawkings.

Joseph Quinn, o ator britânico que interpreta Eddie, contou à revista norte-americana Entertainment Weekly como foi a preparação para viver um personagem tão importante para a trama.

Ele revelou que, antes da série, nunca havia jogado Dungeons & Dragons. "Joguei pela primeira vez em Los Angeles quando estávamos em um evento para a imprensa", disse.

Joseph chegou, até mesmo, a comprar um livro para tentar entender o jogo, mas descobriu que "não era para ele". "Eu sabia que esse não ia ser o meu caminho, por assim dizer", afirmou.

Em vez de criar um personagem totalmente aficionado por D&D, o britânico resolveu focar em uma vibe mais musical. Quinn contou que, para dar vida a Eddie, precisou ouvir "muito heavy metal".

À revista, o ator explicou que assumiu o "caminho" da música com mais propriedade, já que sabe tocar guitarra e é fã do filme Escola do Rock.

"Eu toco desde os 7 anos, mas já parei algumas vezes. Eu não me considero um guitarrista brilhante, mas eu posso tocar", contou.

Com a pandemia da covid-19, Joseph voltou a praticar "muito furiosamente", já que foi essa a época em que começou a ler os roteiros da quarta temporada.

Ele também falou sobre a peruca que usa na série. Quinn disse que os irmãos Duffer, os criadores, queriam que ele usasse uma peruca que descreve como "bem David Bowie no filme Labirinto".

Porém, por não se considerar "um David Bowie", o britânico pediu que pudesse usar "algo mais normal e desse mundo". Foi então que Eddie ganhou um corte no estilo dos anos 1980: um mullet.

O artista revelou não gostar da estética do corte, mas acreditar que "serve muito bem ao personagem". "É muito útil, como um ator, colocar algo e sentir que você é uma pessoa totalmente diferente. Mas a peruca coça muito", brincou.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais