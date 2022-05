'Stranger Things 4': Eleven sofre bullying na escola em nova cena; veja o que acontece na temporada

A Netflix divulgou novas descrições para os personagens de 'Stranger Things 4'. Foto: Netflix

Um mundo de reviravoltas tomará conta da quarta temporada de Stranger Things. Enquanto os fãs aguardam ansiosamente a primeira parte de Stranger Things 4, que chega no dia 27 de maio, a Netflix aproveitou para fazer um "aquecimento" e divulgou descrições do que pode acontecer com os personagens já conhecidos da série.

O serviço de streaming usou o site do Tudum para revelar alguns pequenos "spoilers" do que está por vir. Agora, nem todos os protagonistas estarão em Hawkins, no Texas, cidade tomada pelo "mundo invertido" das últimas temporadas.

Alguns viverão na Califórnia e a trama pode chegar, até mesmo, à Rússia.

Eleven, que agora também é conhecida como Jane Hopper, se muda com Joyce, Will e Jonathan Byers para o novo estado americano. Ela ainda mantém contato com o namorado, Mike, que passará as Férias da Primavera com ela.

A protagonista acredita que o amigo Will tem um novo "crush", já que o menino agora está agindo um pouco estranho. Jonathan também está em um relacionamento à distância, com Nancy Wheeler, mas os dois não poderão se encontrar nas férias.

Joyce agora trabalha em casa vendendo enciclopédias por telefone e, após receber um pacote estranho da Rússia, estará determinada a descobrir quem está por trás da mensagem, que pode ter a ver com o desaparecimento de Jim Hopper. O ex-policial e pai de Eleven não é visto desde a explosão da última temporada.

Mike, Dustin, Lucas, Max, Nancy e Steve continuam em Hawkins e também enfrentam alguns desafios da adolescência e da vida adulta. Os meninos continuam empenhados no grupo do jogo Dungeons & Dragons.

Nancy é editora do jornal Hawkings High, The Weekly Streak. Já Steve está procurando "o amor da sua vida" e trabalha em uma loja de vídeos.

Segundo a Netflix, o relacionamento à distância de Dustin com Suzie "ainda está forte". Porém, Lucas agora é descrito como "ex-namorado" de Max.

O menino está no time de basquete da escola Hawkings High na esperança de se tornar "mais popular" após sofrer bullying dos colegas da escola. Ele está preocupado com a ex, que, assim como Will, também está agindo estranho, mas ela se recusa a se abrir com ele.

Max viu suas notas caírem no ensino médio depois do que aconteceu com o meio-irmão dela na última temporada, Billy. Conforme a descrição da plataforma, ela deixou todos ao seu redor preocupados, mas não quer aceitar ajuda.

Quem também encara momentos difíceis na escola durante a temporada será Eleven. A atriz que interpreta a protagonista, Millie Bobby Brown, participou do programa do apresentador Jimmy Fallon, o The Tonight Show, no último sábado, 14, no qual uma cena inédita com a personagem foi revelada.

No vídeo, Jane Hopper aparece sofrendo bullying de colegas. Ao tentar usar seus poderes, porém, ela descobre que eles não funcionam mais.

O momento pode ser visto a partir dos 6 minutos e 40 segundos de um dos recortes do programa, publicado no perfil oficial do YouTube.

Confira:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais