‘Stranger Things 4’: Confira referências dos anos 1980 na nova temporada

Trama de 'Stranger Things 4' se passa a partir de março de 1986. Foto: Netflix

Roupas e maquiagens coloridas, corte de cabelo mullet e Madonna: quem nunca se deparou com algo que fez sucesso nos anos 1980 e voltou à tona?

A série Stranger Things, criada pelos irmãos Duffer, apostou em uma ambientação que remete totalmente à época e a experiência deu certo. Agora, até mesmo quem ainda não havia nascido no período sente saudades da década do walkman.

Da trilha sonora aos atores, a primeira parte da nova temporada da produção estreia nesta sexta, 27, na Netflix, e já chega repleta de referências dos anos 1980. Agora, a trama se passa a partir de março de 1986.

Com personagens e uma história mais madura, Stranger Things 4 marca o início da temporada “mais sombria de todas”, mas não deixa de lado a nostalgia e a leveza da época.

O Estadão selecionou algumas das principais referências que aguardam os fãs da série neste primeiro volume. Confira:

Temporada traz a nostalgia das locadoras de filmes

'Stranger Things 4' relembra as locadoras de vídeo e cita diversos filmes da década de 1980. Foto: Netflix

Quem não se lembra do sentimento de ir alugar filmes físicos que agora, com os serviços de streaming, ficam disponíveis na ponta dos dedos? A nova temporada de Stranger Things relembra esses estabelecimentos.

Agora, Steve e Robin trabalham na Family Video, uma locadora que, aparentemente, atrai quase todos os habitantes de Hawkins. As conversas entre os dois, desde o início, rendem várias referências a filmes da época.

Em um dos momentos mais importantes do segundo episódio, Robin cita alguns longas icônicos dos anos 1980, como Gatinhas & Gatões, de 1984, Marcas do Destino, de 1985, Footloose - Ritmo Louco, de 1984, A Lagoa Azul, de 1980, e a sequência de filmes da dupla Cheech e Chong.

A trilha sonora agora também é protagonista

Como já é esperado, a nova temporada chega repleta de músicas da época. Desta vez, porém, os irmãos Duffer resolveram torná-las parte da história.

As canções são parte importante da trama e trazem uma relação direta dos personagens com a trilha sonora. O Spotify, inclusive, já incluiu algumas delas na playlist oficial de todas as temporadas.

Separate Ways (Worlds Apart), da banda Journey, será ouvida nesta temporada e representa o momento de separação do grupo de amigos. A música Running Up That Hill, da cantora britânica Kate Bush, terá um papel essencial no quarto episódio e ao longo do primeiro volume desta temporada.

Saber sobre a História ajuda a entender a série

'Stranger Things 4' traz várias referências a acontecimentos históricos e, dentre eles, o Escândalo de Watergate. Foto: Netflix

A trama de Stranger Things 4 tem tudo a ver com os acontecimentos reais de meados da década de 1980. Dando continuidade ao embate da terceira temporada, a Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos ainda é central na trama.

Ao longo da história, os personagens citam momentos históricos que, apesar de não terem ocorrido durante a década, desembocaram em consequências sentidas pelos protagonistas e diretamente ligadas à Guerra entre URSS e EUA.

Um deles é o Escândalo de Watergate, que culminou na renúncia do presidente norte-americano Richard Nixon em 1974. Em determinado momento da série, Dustin compara uma cena com o caso.

Além disso, nos episódios finais, o termo Watergate é usado diversa vezes pelos personagens para se referirem a uma descoberta feita por eles sobre o Mundo Invertido, que continua uma grande ameaça nesta temporada.

No quinto episódio, outro acontecimento histórico também se liga diretamente a um dos personagens. No trailer da temporada, foi revelado que Jim Hopper está vivo e neste capítulo ele menciona que participou da Guerra do Vietnã aos 18 anos.

Ele cita, inclusive, a utilização do Agente Laranja, um herbicida químico utilizado pelos EUA durante a Guerra. Por conta da postura do país no conflito, diversos movimentos, como o hippie, passaram a tomar força.

A Guerra envolveu o conflito entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos, e durou de 1955 a 1975.

Victor Creel é Freddy Krueger

O ator Robert Englund, de 'A Hora do Pesadelo', interpreta o personagem Victor Creel. Foto: Netflix

Nesta nova temporada diversos personagens são apresentados pela primeira vez aos fãs de Stranger Things. Entre eles está Victor Creel, um homem misterioso que está preso no Hospital Psiquiátrico Pennhurst, em Hawkins.

Creel se mudou com a família para um casarão na cidade nos anos 1950, até que foi acusado de assassinar os filhos e a esposa. Depois de uma investigação, nossos heróis em Hawkins acreditam que ele pode ter uma relação com o novo mistério que assombra a cidade.

O que está nas entrelinhas é que Victor Creel é interpretado pelo ator Robert Englund, que ficou conhecido por dar vida ao icônico serial killer Freddy Krueger no filme A Hora do Pesadelo. O longa, considerado um clássico do terror, foi lançado em 1984, apenas um ano depois de quando começam os eventos de Stranger Things.

Ozzy Osbourne e a "mordida no morcego"

O personagem Eddie Munson faz uma referência à banda Black Sabbath, liderada por Ozzy Osbourne, no último episódio da primeira parte da temporada. Foto: Netflix

No último episódio de Stranger Things 4, uma luta coloca Steve, Nancy, Robin e Eddie à prova. Momentos depois, os dois garotos tem uma conversa sobre o ocorrido.

Nesse momento, Eddie, personagem que faz clara referência às bandas de rock dos anos 1980, cita um episódio verídico que marcou a cena musical da época: o dia em que Ozzy Osbourne mordeu um morcego durante um show.

O ex-vocalista do Black Sabbath estava no palco em Iowa, nos Estados Unidos, quando um fã jogou o animal vivo nos seus pés. O cantor então pegou o morcego e o mordeu.

De acordo com Osbourne em sua autobiografia, ele pensou que o bicho era de plástico e não real. Apesar de bizarro, o episódio marcou o rock e é lembrado até hoje, como vemos em Stranger Things.

