'Stranger Things 4': Cena de Eddie tocando música do Metallica não estava no roteiro original

Joseph Quinn como Eddie Munson na cena em que o personagem toca a música 'Master Of Puppets', do Metallica, em 'Stranger Things'. Foto: Netflix

Depois que os fãs de Stranger Things assistiram a cena em que Eddie (Joseph Quinn) toca a música Master Of Puppets, do Metallica, para atrair os morcegos do Mundo Invertido, a canção foi rapidamente parar entre as 50 mais ouvidas no mundo no Spotify.

No entanto, o momento icônico não estava planejado desde o início. Os irmãos Duffer, criadores da série, revelaram durante um aftershow especial da Netflix que a cena não estava no roteiro original.

"No começo, ainda não tínhamos a ideia de que Eddie tocaria Metallica no telhado de seu trailer. Um dos nossos escritores, Curtis [Gwinn], jogou essa ideia porque estavámos tentando decidir como eles iriam distrair os morcegos", disse Matt Duffer.

"Nós nos apaixonamos pela ideia. Ficamos tipo 'precisamos fazer isso', mas ainda não tinhamos criado ele como um guitarrista. Sabíamos que ele gostava desse tipo de música, mas ainda não tínhamos caracterizado ele dessa forma. Nós tivemos a possibilidade de voltar [aos roteiros] porque nada disso tinha sido filmado ainda", explicou.

Os irmãos ainda contaram que, como as gravações da série acabaram sendo adiadas por conta da pandemia de covid-19, tiveram mais tempo de aperfeiçoar os roteiros e os arcos dos personagens. Com isso, eles adicionaram muitas características e conseguiram "humanizar" Eddie.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais