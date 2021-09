Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez estrelam 2ª temporada de 'Only Murders in the Buildin'

Cena da série 'Only Murders in the Building', com Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. Foto: Star+

A Star+ confirmou nesta quarta-feira, 15, a segunda temporada de sua série original Only Murders in the Building. Enquanto isso, o canal está exibindo episódios inéditos da primeira temporada da comédia protagonizada por Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez.

O roteiro de Steve Martin, Dan Fogelman e John Hoffman, a série de comédia gira em torno de três estranhos que têm em comum uma obsessão por histórias reais de mistério e assassinato. O trio, de repente, se vê envolvido em um caso de crime.

Uma terrível morte acontece em seu luxuoso prédio no Upper West Side, em Nova York, e os três passam a suspeitar de um assassinato. Eles irão usar seus conhecimentos em histórias de crimes para descobrir a verdade.

Ao gravar um podcast sobre o caso, os protagonistas descobrem segredos antigos do edifício e as mentiras que contam uns aos outros. Logo, eles se vêem ameaçados e correm para desvendar o assassinato e descobrir o culpado antes que seja tarde demais.

"Todos em nosso surpreendente 'edifício' trabalharam com tanto amor e profissionalismo em tempos inimagináveis, juntamente com o incrível apoio da Disney, Hulu e 20th Television, para criar uma primeira temporada que faz jus ao nosso maravilhoso elenco, nossa amada cidade de Nova York, e para fazer uma série que é toda sobre conexões”, disse o co-criador e produtor executivo John Hoffman.

“Sentir que nos conectamos com nosso público e atingimos a marca o suficiente para ter a oportunidade de continuar, e avançar com a jornada desenfreada de mistério, comédia e empatia de nosso show, é tão emocionante que estou sem palavras. Portanto, vou me calar agora, agradecer a todos vocês e dizer que não posso mais esperar", concluiu Hoffman.

Only Murders in the Building é dos co-criadores e escritores Steve Martin e John Hoffman (Grace & Frankie e Looking). Martin e Hoffman também são os produtores executivos junto com Martin Short, Selena Gomez, Jamie Babbitt, e os criadores de This Is Us, Dan Fogelman e Jess Rosenthal.