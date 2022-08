Steve Martin anuncia aposentadoria após o fim de ‘Only Murders in the Building’

O ator Steve Martin Foto: Reuters/Lucas Jackson

Steve Martin, ator de produções de sucesso e filmes clássicos de comédia, anunciou a sua aposentadoria. Em entrevista à revista The Hollywood Reporter, o astro disse que não vai mais aceitar convites para produções nem no cinema nem na televisão. Atualmente o ator está no elenco da série de comédia Only Murders in the Building, do streaming Star+.

O astro de O Pai da Noiva, produção de sucesso dos anos 1990, disse que quando a série que participa acabar, não irá procurar outros trabalhos. "Eu não quero fazer participações especiais e isso é, estranhamente, o fim”.

O ator, que está em turnê pelos Estados Unidos com a comédia teatral You Won’t Believe What They Look Like Today!, disse que está satisfeito em trabalhar só na produção do Star+ e no espetáculo que divide o palco com Martin Short, que também participa de Only Murders in the Building.

O ator foi indicado recentemente em três categorias no Emmy 2022 por sua atuação na série. A trama mostra três estranhos que moram no mesmo prédio e que tem uma predileção pelo gênero true crime. Entretanto, um assassinato acontece no lugar em que moram e os envolvem num enredo real de homicídio.

Além de Martin, a trama também conta com Selena Gomez e Martin Short.