'Star Wars': fãs exigem que roteiristas de 'GoT' sejam banidos do próximo filme da saga

Cena de 'Star Wars IX: The Rise of Skywalker' e de 'Game of Thrones', respectivamente. Foto: YouTube / @Star Wars | HBO

A insatisfação de parte dos fãs de Game Of Thrones com a última temporada da série levou o público a criar uma petição para que os roteiristas da obra, David Benioff e D. B. Weiss, sejam banidos do próximo filme de Star Wars.

A dupla também é responsável pela saga, o que preocupou o público insatisfeito com os erros de cena da obra de George R. R. Martin. Uma garrafa apareceu no último episódio e um copo da rede Starbucks havia passado despercebido pela produção anteriormente.

Os abaixo-assinados estão no The Petition Site, com 10,3 mil apoiadores, e no Charge.org, com mais de 26,8 mil pessoas.

De acordo com os responsáveis pela mobilização, aceitar os roteiristas de Game of Thrones no comando de Star Wars não é apenas uma decisão impopular, mas um erro. "Ver como esses escritores lidaram com a série mais popular dessa geração e ver como os fãs estão reagindo não os tornam dignos de serem recompensados com a oferta da franquia de filmes mais populares do mundo", criticam.

"Há muitos escritores e produtores talentosos leais à franquia que fariam um trabalho muito melhor no universo de Star Wars", completam.

