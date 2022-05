'Star Wars Day': Entenda o que é a data e confira reações de fãs

No dia 4 de maio, fãs comemoram o 'Star Wars Day'. Foto: Lucasfilm

"May the force be with you" ("Que a força esteja com você") é a frase que marcou uma geração de fãs de Star Wars – ou Guerra nas Estrelas, na tradução para o Brasil – e também deu origem a uma data que celebra o sucesso da saga: o 4 de maio.

Com um trocadilho, os admiradores de Star Wars transformaram os dizeres icônicos em "May the fourth be with you" ("Que o 4 de maio esteja com você") e criaram a data comemorativa.

Nesta quarta-feira, 4, internautas usaram as redes sociais para comentar sobre o Star Wars Day e também relembrar algumas cenas marcantes dos filmes.

Confira:

Fãs celebraram sucesso de Star Wars nas redes sociais

Os usuários do Twitter aproveitaram a hashtag #MayTheFourthBeWithYou para relembrar o impacto da saga na história do cinema. O assunto ficou em primeiro lugar nos assuntos mais comentados da rede e a hashtag #StarWarsDay, em segundo.

HJ É DIA DE COMEMORAR UMS DAS MELHORES COISAS QUE INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA JA PROPORCIONOU, UM MUNDO VIVO CHEIO DE AVENTURAS E SEGREDOS, OBGGDD STAR WARS #MayThe4thBeWithYou #starwarsday pic.twitter.com/7esHbP6JPt — furst FÃ DO PIRATA QUE ESTICA‍☠️ (@furstkkkj) May 4, 2022

feliz dia da saga q marcou e mudou o universo cinematográfico e a vida de muitos (inclusive a minha) <3 may the 4th be with you!! ⋆゚⊹#MayThe4thBeWithYou #StarWarsDay pic.twitter.com/ksK6DCSKKg — nabel. (@nan4luvs) May 4, 2022

Alguns também reforçaram que o dia 4 de maio também é o último dia para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor e fizeram ilustrações para dar força à campanha.

Outros compartilharam as suas cenas favoritas e lembraram dos primeiros filmes da saga.

#MayThe4thBeWithYou hoje é aquele dia de comemorar aquele outro dia em que uma mensagem começou tudo: pic.twitter.com/TMquPMt55F — noemy | STAR WARS DAY (@lukestars) May 4, 2022

Para mim esse sempre foi e sempre será o momento mais emocionante de toda essa saga "Fear is the path to the dark side.#StarWarsDay#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/EZa3omPMjA — Infelizmente, Teuzx (@Alberttbmserve) May 4, 2022

Na terça, 3, o perfil oficial de Star Wars no Brasil também aproveitou a véspera da data para compartilhar fotos de momentos da sequência de filmes.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais