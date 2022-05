'Star Wars Day': Disney prepara programação especial para comemorar data da saga

Em 'Obi-Wan Kenobi', Ewan McGregor vive mais uma vez o papel do mestre Jedi, Obi-Wan Kenobi. Foto: REUTERS/ILM/Lucasfilm LTD/20th Century Fox/Handout/Arquivo

Fãs de toda a América Latina estão se preparando para comemorar, na próxima quarta-feira, 4, o Dia de Star Wars.

A mais famosa citação da produção, "May the force be with you" ("Que a força esteja com você", em tradução), presente em diversos momentos da franquia, inspirou a criação data.

Uma outra forma de ler a frase, em inglês, seria: "May the Fourth be with you" (“Que o 4 de maio esteja com você"), e foi desse trocadilho que surgiu a ideia de instituir a data como oficial para comemorar o sucesso da história.

A plataforma de streaming Disney+ e Disney Channel preparam uma programação especial para comemorar a data.

Em 27 de maio chega ao Disney+ Obi-Wan Kenobi, a nova série original da Lucasfilm criada exclusivamente para a plataforma.

Estrelada por Ewan McGregor, como icônico mestre Jedi, a história se passa dez anos após os eventos de Star Wars: A Vingança dos Sith, filme no qual Obi-Wan enfrenta sua maior derrota: a queda e corrupção de seu melhor amigo e aprendiz Jedi, Anakin Skywalker, convertido ao lado ruim da força e conhecido como o malvado Lorde Sith Darth Vader.

Também como parte das comemorações, no dia 4 de maio, os fãs poderão desfrutar da produção Disney Gallery: O Livro de Boba Fett, a série original da Lucasfilm, exclusiva do Disney+, que explora os bastidores de O Livro de Boba Fett.

A produção, que também está disponível na plataforma, acompanha o lendário caçador de recompensas Boba Fett (Temuera Morrison) e a mercenária Fennec Shand (Ming-Na Wen), em sua jornada pelo lado criminoso da galáxia até às areias de Tatooine, para reivindicar seu direito ao território antes governado por Jabba, o Hutt, e seu sindicato do crime.

Além disso, o público também pode assistir todos os episódios da 1ª e 2ª temporadas de The Mandalorian, a série live-action original da Lucasfilm que acompanha O Mandaloriano (Pedro Pascal) e Grogu em sua aventura pela galáxia na era pós-queda do Império Galáctico.

Já para quem gosta de animação, o Disney+ apresenta três opções para comemorar: Star Wars: Visions, Star Wars: The Bad Batch e Star Wars: A Guerra dos Clones.

Star Wars: Visions apresenta uma coletânea de curtas em anime. Já Star Wars: The Bad Batch, acompanha os clones experimentais de elite dos Mal-feitos, enquanto percorrem uma galáxia em rápida mudança.

Por último, as sete temporadas completas da série de animação digital avançada Star Wars: A Guerra dos Clones estão disponíveis na plataforma.

Por último, a Força chega ao Disney Channel com os curtas especiais de Lego Star Wars ao longo do mês.

A diversão não tem fim nestes curtas: de aventuras na neve até acontecimentos fantasmagóricos, os personagens mais queridos de Star Wars vivem experiências únicas em uma galáxia muito, muito distante.