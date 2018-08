'Star Trek' irá receber Emmy honorário por contribuições na televisão dos EUA

A franquia 'Star Trek' irá receber um Emmy honorário por suas contribuições para a televisão norte-americano Foto: CBS/Divulgação

A Academia de Televisão dos Estados Unidos anunciou na quinta-feira, 30, que a longeva franquia Star Trek, que rendeu 13 filmes, seis séries e uma animação desde a década de 1960, vai receber o Governors Award, prêmio honorário dado a uma pessoa, empresa ou projeto que se destacou na televisão norte-americana, durante a premiação dos Emmys no próximo dia 17 de setembro.

"Star Trek foi o primeiro programa que eu me lembro de assistir quando criança e sempre esteve a frente do seu tempo", disse Mark Spatny, diretor do comitê do Governors Awards, em nota no site oficial da Academia. "Não só todas as suas produções promoveram inclusão social e aceitação de todas as pessoas como também inspiraram crianças para se tornarem pesquisadores em diversas áreas como exploração espacial, comunicações e computação", continuou.

Criada em 1966 pelo roteirista Gene Roddenberry, a série original Star Trek durou só três temporadas, mas foi responsável por inovações inéditas na televisão norte-americana como a primeira produção que colocou personagens de várias etnias em papéis importantes e também a ter tido o primeiro beijo interracial na televisão aberta.

Star Trek vai se juntar a outros ganhadores do Governors Award como Jerry Lewis, William Hanna, Joseph Barbera, Bob Hope, Johnny Carson, Walter Cronkite e o programa American Idol.