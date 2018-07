Spin-off de ‘Game of Thrones’ começa a ser filmado em outubro

O spin-off de 'Game of Thrones' vai começar a ser filmado em Belfast, na Irlanda do Norte, no início de outubro Foto: Reprodução de cena da série 'Game of Thrones'/HBO

A série spin-off baseada em Game of Thrones começará a ser filmada em outubro, na cidade Belfast, na Irlanda do Norte, segundo o site Deadline. A HBO havia dado o sinal verde para o projeto criado por Jane Goldman e George R. R. Martin entrar em produção em junho de 2018.

Ainda não se conhecem muitos detalhes ou os atores escalados para a produção, mas o roteiro escrito por Goldman, conhecida por seu trabalho em Kick-Ass e Kingsman, vai se passar milhares de anos antes de Game of Thrones. A premissa da série é mostrar os eventos do fim da Era dos Heróis, quando os povos ândalos de Essos invadem e colonizam o continente de Westeros, formando os sete reinos modernos.

Em junho, o autor George R. R. Martin escreveu post no seu blog explicando que esse é só um dos vários projetos baseados em Game of Thrones que estão sendo produzidos pela HBO. "O que me disseram é que vamos filmar pelo menos mais um piloto, talvez mais do que um, nos próximos anos", escreveu Martin. "Nós temos um universo inteiro com dezenas de milhares de anos de história para brincar. Mas claro, em se tratando de televisão nada é certeza", continuou.