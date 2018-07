Spice Girls planeja série documental sobre a história do grupo

Foto: Divulgação

As Spice Girls estariam planejando documentar seu retorno musical nas telinhas. Mel B, Geri Horner e Emma Bunton estariam em negociações para uma série de TV em três partes para acompanhá-las na estrada como parte da grande celebração do aniversário de 20 anos da banda.

"O retorno das Spice Girls é a grande história no pop, por isso não é de admirar que as meninas querem maximizar sua popularidade. Há certamente um grande público para isso. BBC, ITV e Sky, sem dúvida, irão brigar pelos direitos. As meninas são sempre um bom valor, então haverá uma abundância de material", disse uma fonte ao jornal The Sun.

No entanto, acredita-se que o trio não será acompanhado pelas integrantes Victoria Beckham e Mel C nesta jornada.

Esta notícia vem apenas algumas horas depois que foi revelado que Simon Cowell está "desesperado" para promover um álbum das Spice Girls.

"Simon está desesperado para fazer um novo álbum das Spice Girls. Ele não quer perder isso depois da primeira vez. Ele passou o tempo todo dos testes do The X Factor na semana passada questionando Mel sobre a banda e disse que iria fazer 'algo mega' se elas assinassem com ele", revelou uma fonte.

"Ele ficou perguntando se elas iriam produzir novas músicas e disse que, caso sim, ele quer fazer isso com elas. Ele chegou ao ponto de avisar Mel que era melhor que elas não falassem com quaisquer outras gravadoras antes de se encontrarem com ele. Mel deliberadamente ficou tímida e disse a ele que elas 'não tinham finalizado tudo', mas ele não parava de tocar no assunto", completou.

Mel B já havia revelado que as Spice Girls estão determinadas a marcar o 20º aniversário de seu álbum de estreia de alguma maneira.