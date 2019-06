Spice Girls devem ganhar filme de animação em 2020

Spice Girls na cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Londres em 2012. Foto: Stefan Wermuth/Reuters

O grupo musical Spice Girls, sucesso dos anos 1990, deve ganhar um filme em animação com estreia prevista para 2020. As informações são da revista The Hollywood Reporter, que confirmou a participação de Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm, Geri Halliwell e Victoria Beckham no projeto.

De acordo com o site, as cinco integrantes do grupo tiveram a ideia e estão envolvidas no filme, que está sendo produzido pela Paramount Animation. A produção contará com as canções mais famosas das Spice Girls.

A Paramount Animation também está trabalhando em The SpongeBob SquarePants Movie: It’s a Wonderful Sponge, novo longa sobre o personagem, assim como em Sonic - O Filme, que teve sua estreia adiada em três meses.