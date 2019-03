Spcine Play exibe filmes dirigidos por mulheres no mês de março

Trecho do filme 'As melhores coisas do mundo', de Lais Bodanzky. Foto: Reprodução/ Warner Bros. Entertainment

Neste mês de março, o Circuito Spcine e a Spcine Play organizam uma programação especial com filmes dirigidos só por mulheres. Até o dia 27 de março, diversos longas nacionais e internacionais serão exibidos e, alguns, estarão disponíveis para donwload.

A maioria dos ingressos tem preços populares e outros serão distribuídos gratuitamente, como os filmes apresentados no Spcine Roberto Santos, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. No Spcine Olido, na região central, e na unidade Paulo Emilio, no Paraíso, as entradas custam R$ 4.

Para a cineasta Laís Bodanzky, que acabou de assumir a presidência da Spcine, ainda há espaço para que as mulheres conquistem postos mais altos na indústria cinematográfica. “Nós, mulheres no audiovisual, apesar de marcarmos presença em diversas funções executivas e de criação, somos poucas na direção. Então, qualquer iniciativa que jogue luz sobre elas, como a do Circuito e da Spcine Play, é necessária e muito bem-vinda”, afirma.

Além disso, durante 30 dias, haverá a ‘estante mês da mulher’, com curtas-metragens disponíveis gratuitamente, de 7 de março a 7 de abril.

É possível também alugar ou fazer o download de alguns títulos especiais, com curadoria da empresa, através do site. Confira a programação completa.

Serviço:

Spcine Roberto Santos

Biblioteca Roberto Santos (Rua Cisplatina, 505, Ipiranga)

Entrada Gratuita

- Encontros e Desencontros, de Sofia Coppola (6/3, às 19h)

- Valente, de Brenda Chapman e Mark Andrews (9/3, às 15h)

- Lady Bird: A Hora de Voar, de Greta Gerwig (13/3, às 19h)

- O Jardim Secreto, de Agnieszka Holland (20/3, às 19h)

- Domando o Destino, de Chloé Zhao (27/3, às 19h)

Spcine Olido

Galeria Olido (Av. São João, 473, Centro)

Ingressos até R$ 4.

- Guaxuma e Outras Histórias, com os curtas Guaxuma, Dia Estrelado e Sem Coração (7, 8 e 9 e 13/3, às 14h30 | 10/3, às 14h)

- My Name is Now, Elza Soares (7, 8, 9 e 13/3, às 15h45)

Spcine Paulo Emilio

Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1000, Paraíso)

- Guaxuma e Outras Histórias, com os curtas Guaxuma, Dia Estrelado e Sem Coração (7, 8, 10, 12 e 13/3, às 16h | 9/3, às 15h30)

Ingressos até R$ 4.

- Exibição dos curtas Experimentando o Vermelho em Dilúvio, Tea for Two e Peripatético. Sessão seguida de debate (9/3, às 17h)

Entrada Gratuita

Estante Mês da Mulher, com curtas-metragens disponíveis gratuitamente

De 7 de março a 7 de abril

- Sinistro, de Mariani Ohno

- Os Irmãos Mai, de Thais Fujinaga

- Deusa, de Bruna Callegari

- Quem Matou Eloá, de Livia Perez

- Na Esquina da Minha Rua Favorita com a Tua, de Alice Name-Bomtempo

- Solon, de Clarissa Campolina

- Namoro a Distância, de Carol Markowicz

- Tea for two, de Julia Katharine

- Peripatético, de Jéssica Queiroz

- Apenas o que Você Precisa Saber de Mim, de Maria Augusta Nunes

- Inconfissões, de Ana Galizia

Lista de filmes com curadoria da equipe Spcine Play

- O Banquete, de Daniela Thomas

- Animal Cordial, de Gabriela Amaral

- À Queima Roupa, de Theresa Jessouroun

- As Boas Maneiras, de Juliana Rojas e Marco Dutra

- Carandiru.DOC, de Rita Buzzar

- Sinfonia da Necrópole, de Juliana Rojas

- A Cidade Onde Envelheço, de Marília Rocha

- Brava Gente Brasileira, de Lucia Murat

- Uma Longa Viagem, de Lucia Murat

- Histórias Que Só Existem Quando São Lembradas, de Julia Murat

- Doces Poderes, de Lucia Murat

- Maré Nossa História de Amor, de Lucia Murat

- Que Bom Te Ver Viva, de Lucia Murat

- O Crime da Cabra, de Teresa Aguiar

- As Melhores Coisas do Mundo, de Lais Bodanzky

- Mate-me Por Favor, de Anita Rocha da Silveira

- Que Horas Ela Volta, de Anna Muylaert (este ficará disponível até o dia 23 de março)

Preços

Para locação: de R$ 1,99 a R$ 4,99 (já com a promoção de 50% do valor original)

Para download: de R$ 5,99 a R$ 14,99 (já com a promoção de 50% do valor original)