'Sou velho, mas não sou otário igual a vocês', diz Datena a fãs de 'Pokémon Go'

Foto: Reprodução / YouTube

Durante a exibição do Brasil Urgente da última quarta, 3, o apresentador José Luiz Datena resolveu dar sua opinião a respeito do game Pokémon Go, que vem fazendo sucesso no Brasil nos últimos dias.

"Agora inventaram o negócio de achar Pokémon. Eu acho isso de uma imbecilidade, uma babaquice tão grande. O cara vai encontrar um bichinho virtual e fala: 'Mas isso é o início da realidade virtual'. Pô, realidade virtual com Dilma, com Temer, com PT, com essa situação política, esse país quebrado e você atrás de bichinho na rua? Ah, vai te catar!", xingou.

Datena também citou sobre a forma como a criminalidade pode se aproveitar da distração dos usuários, os quais chamou de 'Pokétrouxas', antes de continuar a bronca: "Alguns manés devem estar me xingando. 'Pô, esse velho', e tal. Sou velho mas não sou otário igual vocês. Não têm o que fazer, não, além de pegar esses bichinhos? Isso é uma imbecilidade. Nada contra a evolução, mas isso aí é de uma burrice imperdoável".

Veja o vídeo abaixo: