‘Sou super ativista do parto normal, tive dois’, revela Daniela Albuquerque

A apresentadora Daniela Albuquerque, em entrevista no programa 'The Noite', no SBT. Foto: Reprodução/SBT

Ela se considera ativista do parto normal. Daniela Albuquerque, apresentadora do Sensacional, da Rede TV!, lança o livro Dani e Elas. A obra conta sobre o nascimento das duas filhas.

“Eu amo ser mãe! Se eu pudesse, ficaria grávida o ano inteiro”, declarou ao apresentador Danilo Gentili, no programa The Noite, desta quinta-feira, 16, no SBT. Daniela Albuquerque contou que sempre teve medo de fazer cesárea.

“A minha família é parideira. Fiz esse livro para orientar as meninas, porque muita gente tem medo (do parto normal). Lembro que fui fazer um curso de pais e perguntaram sobre a dor do parto. Sabe o que responderam? ‘É a mesma dor de você arrancar um dedo friamente’. Imagina? Se alguém te falar isso, você não vai querer fazer o parto normal”, explicou.

Danilo Gentili ficou curioso em relação à dor do parto normal e apresentadora se apressou em responder: “O segredo do parto normal é a respiração. O parto normal não é uma dor contínua. É uma contração que vai e vem. Eu fui tomar uma canja antes de ter minha filha, por exemplo, tranquilo”, disse.

Sobre a participação do pai no processo, Daniela Albuquerque defende: “O homem tem que participar. Meu marido sempre foi no pré-natal. Ele tem ‘nojinho’ de trocar fralda, é verdade, mas ele participa”. A apresentadora relatou que, para manter a boa forma, faz muita atividade física e se alimenta bem.