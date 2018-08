'Sou proibida de aparecer na RedeTV!', diz Luisa Mell

No ano de 2002, a atriz, conhecida por 'falar o que pensa', nem esperou sair do SBT para criticar a emissora, em entrevista ao apresentador Clodovil: "O Silvio Santos me afastou. Ele não me chama pra nada. Eu fico p*** da vida. Mas, tá bem. Como tô com 95 anos, é melhor ficar em casa. Me pagam um ordenadão, é um amor de pessoa. 'Coitadinha, ela vai morrer daqui a pouco', eles vão morrer antes do que eu!". Dercy morreu em julho de 2008, aos 101 anos de idade.





Foto: Sergio Moraes / Reuters