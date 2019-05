Sophie Turner compara Sansa Stark e Jean Grey, suas personagens em 'Game of Thrones' e 'X-Men'

Sophie Turner Foto: Valerie Chiang / The New York Times

A atriz Sophie Turner fez comparações entre duas de suas personagens de maior sucesso, Sansa Stark, da série Game of Thrones, e Jean Grey, dos filmes X-Men em um vídeo no canal da HBO no YouTube divulgado na quinta-feira, 23.

"Olá a todos, eu sou Sansa Stark, também conhecida como Sophie Turner", brincou a atriz na introdução do vídeo, sobre o fato de ser reconhecida como a personagem.

Sophie afirmou que vê semelhanças entre as personagens: "Uma coisa para a qual eu sempre sou 'puxada' são mulheres muito fortes e independentes. Sansa e Jean são, ambas, assim. Elas às vezes usam as coisas terríveis que acontecem com elas para se tornar mulheres incrivelmente fortes"

"Jean tinha tido Charles Xavier como seu mentor e professor, e nesse filme não resta confiança. E Sansa, por outro lado, quando ela está em Winterfell, Jon e Dany estão lá e ela não quer receber ordens deles", comenta, em outro momento.

Em seguida, continua: "Ela não está feliz com isso, ela meio que quer ter suas próprias coisas também, mas ela é muito mais segura de si e poderosa do que a Jean".

"Se os universos se cruzassem, acho que Jean provavelmente seria uma Targaryen, ela é uma Fênix! Ela ressurge das cinzas, assim como Daenerys faz no fim da 1ª temporada [de Game of Thrones]".

