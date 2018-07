Sophia Abrahão vai apresentar 'Vídeo Show' durante férias de Otaviano Costa. Foto: Reprodução/Instagram

A bancada do Vídeo Show vai ter novidade: Sophia Abrahão vai apresentar a atração ao lado de Joaquim Lopes a partir da próxima segunda-feira, 20, durante as férias de Otaviano Costa.

A mudança, porém, vai durar pouco, pois Otaviano retorna no dia 10 de março. A novidade foi divulgada pela própria atriz. "Muuuito feliz. Eu vou apresentar o #VideoShow durante o período de férias do querido @otacosta", escreveu ela na legenda de uma foto publicada no Instagram na manhã desta quarta-feira, 15.

Os fãs da atriz ficaram muito felizes com a novidade e a parabenizaram. "Tenho certeza que você vai arrasar, estarei torcendo por você", escreveu uma seguidora no Twitter, enquanto outros garantiram que "não vão perder o 'Vídeo Show' por nada".