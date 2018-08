Sony anuncia que 'Bad Boys for Life' será lançado em 2020

A Sony divulgou que 'Bad Boys For Life' será lançado nos cinemas mundiais em janeiro de 2020 Foto: Columbia Studios/Reuters

Após várias reviravoltas que seguram sua produção desde 2009, o estúdio Sony Pictures Entertainment anunciou na quarta-feira, 9, que Bad Boys For Life deve estrear nos cinemas no 17 de janeiro de 2020. O terceiro capítulo na franquia de filmes ação-comédia terá novamente Will Smith e Martin Lawrence como uma dupla de policiais em Miami.

Será o primeiro filme da franquia que não terá o norte-americano Michael Bay na direção. Segundo o site Deadline, os belgas Adil El Arbi e Bilall Fallah serão os responsáveis por dirigir o roteiro que está sendo escrito por Chris Bremmer.

Responsável por lançar a carreira de Will Smith nos cinemas, o primeiro Bad Boys foi lançado em 1995 enquanto sua sequência, Bad Boys 2, saiu nos cinemas em 2003. Os dois filmes conseguiram uma bilheteria mundial de mais de US$ 400 milhões (cerca de R$ 1,4 bilhão).