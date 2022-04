'Sonic 2': Paramount divulga novo clipe do filme; assista

Knuckles apareceu em vídeo de 'Sonic 2' divulgado pela Paramount. Foto: Paramount Pictures

A Paramount Pictures divulgou nesta segunda-feira, 4, um novo vídeo com um trecho do filme Sonic 2 em que o ouriço azul aparece competindo em uma corrida na neve com Knuckles.

Sonic mostra o seu jeito alegre e descontraído, fazendo, inclusive, piadas com referências a outros personagens como Capitão América, enquanto o equidna vermelho é ranzinza e fechado.

O segundo live-action da franquia chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 7, um dia antes da estreia mundial. Apesar do lançamento ainda não ter acontecido, o terceiro filme já está confirmado. Além disso, a Paramount anunciou em fevereiro que vai produzir uma série focada em Knuckles para o streaming.

Assista ao clipe de Sonic 2: