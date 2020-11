Sonia Abrão rebate críticas por cobertura da morte de Tom Veiga, o Louro José

Sonia Abrão fala sobre a morte de Tom Veiga, o Louro José, no 'A Tarde É Sua' Foto: Reprodução de 'A Tarde É Sua' (2020) / RedeTV!

O A Tarde É Sua, programa apresentado por Sonia Abrão na RedeTV!, recebeu diversas críticas nas redes sociais por conta de sua cobertura em relação à morte de Tom Veiga, intérprete do papagaio Louro José no Mais Você, de Ana Maria Braga.

Durante a exibição do programa de segunda, 2, foram exibidos supostos prints de conversas que sugeriam que o ator não renovaria seu contrato e tinha planos de deixar o Mais Você e ir morar em outro país.

O A Tarde É Sua ainda exibiu um áudio de conversa de Tom Veiga com uma fonte. A divulgação das mensagens pessoais, porém, gerou inúmeras críticas à apresentadora Sonia Abrão e seus colegas de atração.

Nas redes sociais, muitas pessoas citaram o fato de a morte do intérprete de Louro José, ocorrida no domingo, 1º, ainda ser muito recente, e questionaram a necessidade da divulgação das informações ainda em um momento de luto.

Nesta terça-feira, 3, o A Tarde É Sua voltou a abordar a morte de Tom Veiga, falando, e, enquanto o letreiro "Sonia Abrão rebate hipocrisia dos 'coleguinhas'" era exibido, a apresentadora fez um desabafo sobre as críticas recebidas

"Ninguém vai dizer para a gente como a gente vai trabalhar ou deixar de trabalhar. Mesmo porque esses falsos críticos não sabem das coisas que a gente sabe. Se nós quiséssemos dizer aqui tudo aquilo que a gente sabe dessa história de sair do Mais Você, a gente teria dito isso aqui. Mas é claro que não", disse.

Em outro momento, citou a morte de Gugu Liberato, criticando jornalistas que discutiram a sexualidade do apresentador: "Começaram a discutir a sexualidade do Gugu em cima da sepultura dele. Não vi ninguém se levantar contra esse tipo de coisa."

"A gente sempre cortou na própria carne. Nunca faria com os outros aquilo que a gente não quer que seja feito com todos nós. Porque eu sofri na própria carne na época da morte do meu primo, do Chorão. Eu sei o que é estar em casa, desesperada, recebendo a notícia, e emissoras já dentro do apartamento dele", prosseguiu.

"Vocês não conhecem o que acontece nos bastidores. Vocês não têm com os artistas a história e o conhecimento que todos nós aqui [jornalistas do programa] temos", continuou Sonia Abrão, em outro momento.

A apresentadora ainda ressaltou que "nenhum de nós nunca teve problemas em pedir desculpas, se retratar, passar a informação certa".

"Por favor, antes de falar de nosso programa, lavem as suas vidraças", concluiu, antes de inctroduzir "revelações bombásticas, ainda sobre o Tom Veiga" na sequência e retomar o A Tarde É Sua. A hashtag do programa chegou a figurar entre os assuntos mais comentados do Twitter durante a tarde.

Thiago Rocha, colega de bancada de Sonia Abrão, justificou a escolha das pautas da atração: "A gente se coloca no lugar da outra pessoa. Como a mãe desse sujeito vai se sentir, como a pessoa vai se sentir? Nem tudo que a gente sabe, a gente fala. Então lave a boca para falar do A Tarde É Sua".

Confira abaixo algumas reações de internautas ao A Tarde É Sua.

A morte de Tom Veiga, o Louro José

Após mais de duas décadas trabalhando na TV como o papagaio Louro José, companheiro de Ana Maria Braga em seus programas matinais, Tom Veiga foi encontrado morto em seu apartamento no Rio de Janeiro no último domingo, 1º, recebendo diversas homenagens de amigos e colegas.

Segundo o Instituto Médico Legal (IML), Tom morreu em decorrência de acidente vascular cerebral (AVC) por conta de um aneurisma (clique aqui para ler mais).