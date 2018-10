Sonia Abrão comemora permanência de Rafael Ilha em ‘A Fazenda’

O cantor Rafael Ilha. Foto: Reprodução/Record TV

Rafael Ilha foi cantor de ‘boy band’ nos anos 1990 e alcançou o ápice do sucesso com o grupo Polegar. Mas, a partir dos anos 2000, o cantor começou a aparecer nas páginas dos jornais por causa do consumo de drogas. No ano passado, em entrevista a Fábio Porchat, o ex-Polegar revelou que fumava 70 pedras de crack por dia.

Depois de idas e vindas, Sonia Abrão decidiu dar uma oportunidade a Rafael e o contratou como repórter do programa que comanda na Rede TV!. Desde então, a apresentadora se considera ‘madrinha’ dele. Agora, o ex-Polegar participa da atual edição do reality show A Fazenda, da Record TV.

Ao saber do resultado da quarta roça, em que Rafael eliminou Perla, Sonia Abrão comemorou. “Deus é justo! O público também foi! Valeu, Rafael! Ganhou a batalha contra o bullying. Ainda tem a guerra pela frente, mas ver a cara da Gabi e sua gangue de desequilibradas e frouxos diante da sua vitória, não tem preço”, escreveu a apresentadora na legenda da foto no perfil dela no Instagram.

Nesta quinta-feira, 18, Sonia Abrão chegou a ameaçar que não comentaria mais nada sobre o reality em seu programa: "Vou falar uma outra coisa pra vocês: é o último dia que nós vamos falar da Fazenda, tá? Não quero que ninguém lá seja prejudicado por nossa causa aqui". A apresentadora tem feito comentários críticos e incisivos sobre outros participantes de A Fazenda. Nas redes sociais, Sonia não para de comemorar a permanência do ex-Polegar. “Rafa ficou! Chupa que é de uva, Perlla! Beijos da ‘madrinha’!”, escreveu.

Em 2000, Rafael Ilha ficou conhecido como Rafael ‘Pilha’ depois de tomar o conteúdo de uma pilha em uma crise de abstinência. Deste então, o apelido ficou. Em junho do ano passado, o cantor decidiu entrar na brincadeira e postou uma série de fotos em que ele aparece ao lado de uma pilha gigante. “Esse cara sou eu! Pilhadão ever”, escreveu na foto do Facebook.