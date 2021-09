'Sonho que se sonha junto vira realidade', declara Marcos Mion em estreia do 'Caldeirão'

O apresentador do 'Caldeirão', Marcos Mion Foto: João Cotta/Globo

Os primeiros minutos do Caldeirão deste sábado, 4, mostraram fotos de momentos que marcaram a passagem de Marcos Mion em diversas emissoras do País. O programa também exibiu vídeos de bastidores, de quando o apresentador apareceu nos estúdios da TV Globo.

Minutos antes de entrar no palco, Mion sentou em um sofá, como se estivesse 'sonhando' que estava como contratado da emissora, quando é cutucado por Ana Futado: "Você não está sonhando não! Você tá na Globo", disse a apresentadora. De repente, Tiago Leifert, que comanda o BBB, senta ao lado dos dois. E os três dizem o bordão de Mion: "Senhoras e senhoras, chegamos!".

No primeiro programa da TV Globo com plateia desde o início da pandemia de covid-19, Mion é aplaudido pelo público. "Tô aqui de coração aberto, com muita emoção verdadeira, de gente que me acomapanha pelo País. Só sei trabalhar assim: me entregando de verdade", declarou.

O apresentador do Caldeirão também mandou uma mensagem de otimismo aos espectadores: "É preciso se emocionar. No momento que você não se permite sentir emoções, você se torna dissidente da esperança. Quero que esse programa seja uma esperança".

Marcos Mion fez uma homenagem ao ex-apresentador, Luciano Huck, que comandará as tardes de domingo na Globo. "Preciso pedir licença para meu amigo, de mais de 20 anos. Luciano: é uma honra ter sua benção e espero fazer um trabalho a sua altura", concluiu.

No Twitter, a palavra "Mionzera" estava nos trend topics da rede social. Diversos fãs de Marcos Mion e artistas comentaram a estreia dele na Globo, como o humorista Fábio Porchat: "Bora, Mionzera!", escreveu. "Bom dia para quem já botou despertador para 16h30! Hoje tem Mionzera na Globo! Boa sorte, bro", afirmou Otaviano Costa.

BORA MIONZERA!!! — Fabio Porchat (@FabioPorchat) September 4, 2021

Bom dia para quem já botou despertador para 16h30! Hj tem Mionzera na GLOBO!! ⚡ boa sorte bro @marcosmion — OTAVIANO (@otaviano) September 4, 2021

Cara, faz anos que não assistia a Grobo no sábado, mas ver o @marcosmion apresentando, tá muito bom, tô rindo muito! Sucesso Mionzera — Aquele cara ali (@CallMeLipe) September 4, 2021

Emocionado de ver o @marcosmion na Globo. Os olhos dele estão brilhando. Arrasa Mionzera!!! #CaldeiraoDoMion #Caldeirao — beraldotv- Aqui tem Fofoca (@beraldotv) September 4, 2021