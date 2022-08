'Só Se For Por Amor': Série musical brasileira ganha teaser e data de estreia

Nova série brasileira da Netflix, 'Só Se For Por Amor' é protagonizada por Lucy Alves e chega em 21 de setembro ao streaming. Foto: Netflix

A Netflix anunciou nesta terça-feira, 9, a data de estreia de sua nova produção original brasileira, a série Só Se For Por Amor. O seriado musical chega à plataforma no dia 21 de setembro.

O serviço de streaming também divulgou um pôster e o primeiro teaser oficial da série. Protagonizada por Lucy Alves e Filipe Bragança, ela conta a história do casal Deusa e Tadeu, que buscando a carreira musical, decide criar a banda Só Se For Por Amor.

A relação dos dois é balançada quando Deusa recebe uma proposta de carreira solo do empresário César Marcolo, interpretado por Gustavo Vaz . O grupo então vai em busca de uma nova vocalista e a escolhida é Eva, personagem vivida por Agnes Nunes em sua estreia como atriz.

A série contará com músicas originais e canções já conhecidas pelo público. Além do elenco principal, conta com nomes como Ana Mametto, Micael, Giordano Castro, Adriano Ferreira, Luiza Fittipaldi, Laila Garin e Jeniffer Nascimento.

Veja o teaser:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais