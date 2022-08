‘Só Se For Por Amor’: Netflix lança trailer de série musical com Lucy Alves

A nova série da Netflix, 'Só Se For Por Amor', é protagonizada por Lucy Alves, Filipe Bragança e Agnes Nunes Foto: Vanessa Bumbeers/Netflix

A nova série da Netflix, Só Se For Por Amor, acaba de ter o trailer divulgado pelo streaming. Ambientada em Goiás, a produção terá temática musical embalando a trama das personagens de Lucy Alves, Filipe Bragança, Agnes Nunes e grande elenco.

A produção, que chega à plataforma em 21 de setembro, promete exibir cenas com clássicos da música brasileira imortalizados por seus compositores e amados pelo público. É o caso de Evidências, popularizada por Chitãozinho e Xororó, passando por outras trilhas que fazem sucesso com os brasileiros como o forró dos Barões da Pisadinha, o axé da Banda Eva e o pop de Anitta.

A produção conta a história do casal Deusa (Lucy Alves) e Tadeu (Filipe Bragança). Eles são músicos e percorrem as estradas de Goiás com a banda Só Se For Por Amor em busca de sucesso.

O conjunto é composto pelos irmãos Valdo (Micael) e Nelton (Adriano Ferreira) e o baterista Patrício (Giordano Castro). De tanto insistirem, a banda viraliza e Deusa recebe uma proposta de carreira solo do empresário César Marcolo (Gustavo Vaz), que vai contra a vontade da esposa e sócia Ana Lígia (Ana Mametto).

A trama segue com Deusa aceitando a oportunidade de brilhar como cantora, o que abala seu relacionamento com Tadeu. As tensões aumentam quando a banda vai ao Bar do Corno, dirigido por Gorete (Laila Garin), em busca de uma nova vocalista.

Lá, o grupo conhece as cantoras Roberta (Luiza Fittipaldi) e Eva (Agnes Nunes), que deseja fazer sucesso com sua música, custe o que custar. O elenco que completa a produção é composto por Jeniffer Nascimento, Bruno Fagundes, Leona Jhovs, Alexandre Menezes e Clarissa Müller, além das participações especiais de Marcélia Cartaxo, Leo Jaime, Day Camargo e Solange Almeida.

Só Se For Por Amor é dirigida por Ana Luiza Azevedo, Gisele Barroco e Joana Mariani, com direção musical de Ricco Viana e Ruben Feffer. A produção é de Geórgia Costa Araújo e do criador da trama Luciano Patrick.