Slash, do Guns N’ Roses, confirma novo álbum da banda 25 anos depois

Slash e Axl Rose, integrantes do Guns N' Roses. Foto: Werther Santana / Estadão

Após uma turnê mundial de sucesso, para delírio dos fãs, a banda Guns N’ Roses deve lançar um novo álbum em breve. A informação é de Slash, guitarrista do grupo.

Ele concedeu uma entrevista à revista Revolver e admitiu que está escrevendo novas músicas para o lançamento. Além disso, segundo Slash, Axl Rose também está empenhado na tarefa. “Quero dizer, Axl tem uma tonelada que ele já gravou, então vamos entrar lá e fazer essa ‘coisa’, disse.

Questionado sobre o que o levou a compor novos singles, o guitarrista se empolga: “Lembrei-me do significado que a banda e os discos tiveram para as pessoas. Isso é quase um sentimento surreal. Depois de ficar longe disso por tanto tempo e sair, o entusiasmo e amor que as pessoas têm mostrado à banda é demais”.

O grupo, composto por Axl Rose, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus e Slash, pegou estrada nos últimos meses e resgatou o sucesso ao redor do mundo. “Fizemos uma turnê, agora um disco...eu posso ver esse ciclo continuando sem parar”, prevê o guitarrista.

Em maio, eles lançaram uma edição de luxo de Appetite for Destruction. Trata-se de uma caixa com quatro discos e um Blu-Ray, um livro de 96 páginas com fotos inéditas dos músicos.