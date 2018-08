S.J. Clarkson será primeira mulher a dirigir filme de 'Star Trek'

Réplica da nave espacial Enterprise, de 'Star Trek'. Foto: Keith Bedford/Reuters

A britânica S.J. Clarkson será a responsável por dirigir a quarta parte de Star Trek, tornando-se a primeira mulher a comandar a saga galáctica, informou a revista Variety.

Clarkson é conhecida por seu trabalho no mundo televisivo após ter dirigido episódios das séries Dexter, Bates Motel, Orange is the New Black, Jessica Jones e, mais recentemente, Os Defensores.

O estúdio Paramount Pictures fez o anúncio nesta quinta-feira, 26, durante a feira CinemaCon, em Las Vegas, e acrescentou que a quarta parte da franquia contará com Chris Hemsworth no elenco.

O australiano, conhecido por seu papel em Thor, do univeso cinematográfico da Marvel, apareceu em Star Trek (2009) interpretando o pai do capitão Kirk (Chris Pine). Além disso, foi confirmado que Zachary Quinto, que interpreta Spock na saga, voltará nesta fase.

A Paramount está desenvolvendo, ao mesmo tempo, outro filme de Star Trek, cujo conceito está nas mãos de J.J. Abrams e Quentin Tarantino, mas fontes consultadas pela revista afirmam que esse roteiro ainda não está finalizado e não será tratado até depois do quarto filme. O novo Star Trek contará com a produção de Abrams e Lindsey Weber por meio da Bad Robot Productions.