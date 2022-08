'Sintonia': Série brasileira mais assistida da Netflix é renovada para 4ª temporada

Christian Malheiros, Bruna Mascarenhas e Jottapê interpretam os protagonistas da série 'Sintonia'. Foto: Vanessa Bumbeers/Netflix

Nesta terça-feira, 16, a Netflix fez a alegria dos fãs ao anunciar que a série Sintonia será renovada para uma quarta temporada. A produção acompanha a história de Nando, Rita e Doni, moradores da periferia de São Paulo.

Segundo o serviço de streaming, Sintonia é a série brasileira mais assistida da plataforma. A terceira temporada estreou em julho e permaneceu por duas semanas no Top 10 global da Netflix na categoria "séries de língua não-inglesa".

Protagonizada por Christian Malheiros, Bruna Mascarenhas e Jottapê, a produção traz temas como o funk, o tráfico de drogas e a vida na igreja através dos personagens.

Sintonia foi baseada na ideia original do produtor KondZilla, conhecido por fundar as produtoras Kondzilla Filmes e Kondzilla Records e por ser um dos principais responsáveis pelo investimento e popularização do funk brasileiro.

A série foi criada por ele, por Felipe Braga e por Guilherme Quintella. A produção é feita pela Gullane.

É a minha série brasileira mais assistida, SIM! A 4ª temporada de #Sintonia está confirmada, família! pic.twitter.com/W197SpFA5p — netflixbrasil (@NetflixBrasil) August 16, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais