'Sintonia': Relembre o que rolou nas duas primeiras temporadas

Série 'Sintonia' chega à sua 3ª temporada. Foto: Netflix

A Netflix vai disponibilizar os episódios da 3ª temporada de Sintonia nesta quarta-feira, 13. A produção nasceu de uma ideia do KondZilla e tem um olhar voltado para a realidade das favelas brasileiras.

A série conta a história dos amigos Nando (Christian Malheiros), Rita (Bruna Mascarenhas) e MC Doni (Jottapê). Eles representam, respectivamente, três pilares presentes nas comunidades: o crime organizado, a igreja e o funk.

Nando se tornou pai na adolescência e precisou assumir responsabilidades para sustentar sua família. Após ser demitido do emprego e não encontrar novas oportunidades, ele acaba entrando no mundo do tráfico de drogas.

Rita, que vendia produtos falsos na passarela do metrô para conseguir se manter, acaba tendo que se abrigar em uma igreja evangélica e "muda de vida" após frequentar os cultos. Enquanto Doni tem o sonho de ser um funkeiro de sucesso e investe na sua carreira musical.

Antes de assistir aos novos episódios da série, relembre o que rolou nas duas primeiras temporadas:

1ª temporada

A 1ª temporada da série tem seis episódios que desenvolvem cada um dos personagens dentro do pilar que representa. São três histórias paralelas que se entrelaçam pela amizade deles.

Rita tem seus produtos apreendidos pela polícia enquanto tentava vendê-los no metrô. Antes da confusão, ela tinha comprado maconha para uma pessoa de fora da comunidade, mas a droga acaba indo parar nas coisas de sua amiga Cacau.

Em seguida, Cacau é presa e acaba indo parar em um abrigo de menores infratores. A mãe de Cacau bate em Rita e expulsa ela da casa onde vivia.

É assim que Rita acaba indo parar em uma igreja evangélica. Ela precisava de um lugar para dormir e começa a frequentar os cultos. Ela se batiza na religião e deixa sua vida antiga para trás.

Rita, de 'Sintonia', durante um culto na igreja evangélica. Foto: Netflix

Paralelamente, Doni vive na esperança de se tornar um astro do funk. Ele tem uma de suas músicas roubada por MC Dondoka. Apesar disso, sua carreira começa a ascender.

Ele fica sobrecarregado com os shows e os amigos o aconselham a não se deslumbrar com o sucesso. O pai de Doni, que não curtia a ideia do filho querer ser funkeiro, morre de infarto.

Mesmo em luto, o cantor segue investindo na sua carreira e faz sua primeira participação na TV. Ele também consegue assinar contrato com uma gravadora

Desempregado, Nando começa a trabalhar no tráfico. Ele começa a viver a "vida do crime", se torna um dos principais traficantes da quebrada e começa a colocar a sua vida em risco.

2ª temporada

A 2ª temporada também possui seis episódios. Doni consegue se tornar um funkeiro de sucesso e tentar viralizar uma parceria com a MC Luzi.

Agora batizada, Rita começa a se relacionar com Levi, filho do pastor, e juntos eles tentam arrecadar fundos para a igreja local. E Doni fica apaixonado pela influenciadora Tally.

Nando começa a assumir cada vez mais responsabilidade como chefe do tráfico e precisa conciliar essa vida com a sua família - ele vai ser pai novamente.

A descrição da 3ª temporada de Sintonia diz que os protagonistas precisarão lidar com escolhas que podem prejudicar o que conquistaram, inclusive a amizade dos três. Assista ao trailer :