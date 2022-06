'Sintonia': Netflix divulga trailer e pôster da terceira temporada

A série 'Sintonia' ganhou trailer e pôster da 3ª temporada. Foto: Netflix

A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 20, o trailer oficial da 3ª temporada de Sintonia, uma das séries brasileiras de maior sucesso da plataforma. Os seis novos episódios da produção chegam ao catálogo do streaming em 13 de julho.

A sequência acompanha os novos desafios que o trio de amigos Rita (Bruna Mascarenhas), Nando (Christian Malheiros) e Doni (Jottapê) precisam enfrentar na carreira e na vida pessoal.

Rita se prepara para concorrer à vaga de vereadora pela congregação, enquanto Doni tenta manter o sucesso na música, após ter alcançado o topo das paradas de funk. Já Nando se questiona se vale a pena continuar no mundo do tráfico de drogas.

Sintonia é baseada em uma ideia original do produtor KondZilla e foi criada por ele, em parceria com Felipe Braga e Guilherme Quintella. Além do trailer, a Netflix divulgou também um pôster inédito.

Confira: