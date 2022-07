'As pessoas poderão conhecer a Tally', diz Gabriela Mag sobre 3ª temporada de 'Sintonia'

Doni (Jottapê) e Tally (Gabriela Mag) na série 'Sintonia'. Foto: Netflix

A 3ª temporada de Sintonia estreia na próxima quarta-feira, 13, na Netflix. A série, criada a partir de uma ideia do produtor KondZilla retrata como o crime organizado, as igrejas e o funk atuam nas periferias brasileiras.

A produção acompanha a vida dos três amigos Rita (Bruna Mascarenhas), Nando (Christian Malheiros) e Doni (Jottapê), jovens que precisam lidar com questões profissionais e pessoais.

Na última temporada, a atriz Gabriela Mag ingressou no elenco para viver a influenciadora Tally, com quem Doni tem um relacionamento. Segundo ela, a personagem será mais explorada nos novos episódios.

"Eles começam ali uma história de amor na 2ª temporada e acaba sem a gente saber se eles realmente ficaram juntos, o que vai ser desse casal", disse ela ao Estadão.

"E acho que ainda não houve um aprofundamento sobre quem é a Tally, quais são os valores dela, o que ela faz, como ela é no trabalho, no relacionamento... E as pessoas vão poder conhecê-la muito mais agora na 3ª temporada."

Gabriela contou que a nova temporada abordará temas como saúde mental e vida pública. "Traz reflexões bem legais sobre esse mundo da fama e do dinheiro."

A atriz Gabi Lopes integrou o elenco da série e dará vida a uma celebridade brasileira que mora em Paris. "As cenas foram gravadas no Brasil, mas tive que interpretar em inglês", contou.

Gabi Lopes está na 3ª temporada de 'Sintonia'. Foto: Bernardo Coelho

Ela disse que, apesar de já falar inglês, foi um desafio, pois Sintonia exige o uso de gírias e uma linguagem mais coloquial. Gabi também contou que sua participação era prevista para o início da série, mas acabou não dando certo.

"Eu havia sido chamada para a 1ª temporada, mas acabou não rolando. E adorei ser lembrada para estar na 3ª. Como sou amiga há anos do Jottapê e da mulher dele [Estefany Boro], os bastidores eram ótimos. Passávamos horas conversando."

Assista ao trailer da 3ª temporada de Sintonia: