'Sintonia': 2ª temporada da série tem participação de MC Kevinho e DJ Alok

Personagem Donni ao lado de Alok e Kevinho em nova temporada de 'Sintonia' Foto: Netflix

A Netflix divulgou nesta terça-feira, 28, o trailer da segunda temporada de Sintonia. Na prévia, o sucesso do personagem Donni, interpretado por Jottapê, chamou a atenção de músicos brasileiros, como DJ Alok e MC Kevinho.

Nando, feito por Cristian Malheiros, continua com a missão de ser “patrão” e chefe de família. Já Rita, interpretada por Bruna Mascarenhas, tenta encontrar um bom caminho e proteger os amigos.

Após lutarem para conquistar um espaços, o trio tem a difícil tarefa de chegar longe sempre lembrando do passado. Os novos episódios vão ao ar no dia 27 de outubro no streaming.

Além da participação no seriado, DJ Alok também assina a produção de uma música inédita para a temporada e comenta: “Eu já acompanhava a série, então fiquei animado com o convite. É muito gratificante ver o funk conquistar mais espaço a cada dia, fazendo dos sonhos de muita gente uma realidade e inspirando novos talentos”.

A segunda temporada ainda conta com com Fanieh, Gabriela Mag, Bruno Gadiol e Marat Descartes no elenco. Idealizada pelo produtor musical KondZilla ao lado de Guilherme Quintella e Felipe Braga, Sintonia conta a história de três amigos que cresceram juntos em uma comunidade em São Paulo. Confira o trailer: