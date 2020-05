Sininho: veja curiosidades da Disney sobre a fada de 'Peter Pan'

Sininho Foto: Reprodução de 'Peter Pan' / Disney

A fada Sininho, também conhecida como Tinker Bell, ganhará uma 'maratona' de quatro filmes a partir das 14h do próximo domingo, 17, no canal Disney Junior. Confira abaixo algumas curiosidades sobre a personagem que surgiu nos filmes de Peter Pan.

- Sininho fez sua estreia com Peter Pan em 5 de fevereiro de 1953. Porém, ela estava em desenvolvimento desde 1939, e foi a personagem com mais arte de pré-produção feito pela Disney até aquele momento.

- Walt Disney determinou que Sininho "falaria através do som de sino", como ocorria na peça de teatro de Peter Pan. O mestre de efeitos sonoros Jimmy MacDonald supervisionou os músicos Bell e Dorothy Mason para criar o 'vocabulário' de Tinker Bell.

- "Ela é uma personagem de pura mímica, o que por si só é muito interessante, já que ela não fala, mas você sabe exatamente o que ela está pensando", afirmava Marc Davis, animador supervisor de Sininho, sobre a personagem ser "pura mímica".

- Marc Davis recorreu à dançarina e atriz Margaret Kerry para 'dar vida' às ações de Tinker Bell em um palco sonoro vazio. "Não havia ninguém para eu reagir, tive que representar tudo", contou a atriz sobre a experiência.

- O rosto de Sininho foi inspirado em Ginni Mack, artesã do 'Paint Lab' da Disney à época. Marc Davis a escolheu por conta de seus "olhos cintilantes e rosto élfico, bem como seu cabelo loiro característico".

- "No palco, Tinker Bell sempre foi representada pelo brilho de um holofote, mas nós podemos fazê-la brilhar como um vaga-lume enquanto ela dispara pelo espaço", dizia Walt Disney sobre a representação humana de Sininho.

- Sininho ganhou uma série de televisão em 1954.

- Sininho ganhou sua história de quadrinhos própria em 1958.

- Em 2005, a Disney anunciou que Sininho seria a protagonista do Disney Fairies, sua franquia de fadas.

- Mae Whitman faz a voz de Sininho. "Adoro interpretar Tinker Bell. Ela é inteligente, independente e engraçada".

- Em 21 de setembro de 2010, Sininho ganhou sua própria estrela na Calçada da Fama de Hollywood, assim como Mickey Mouse e o Ursinho Pooh já haviam conseguido anteriormente.

As curiosidades foram enviadas pelo canal Disney Junior. Confira abaixo a programação da maratona com filmes da Sininho que vai ao ar no domingo, 17 de maio de 2020:

14h - Tinker Bell: Uma Aventura no Mundo das Fadas

15h30 - Tinker Bell e o Tesouro Perdido

17h - Tinker Bell Fadas e Piratas

18h30 - Tinker Bell e o Monstro do Nunca