Sindicato protesta contra SBT por colocar garoto de 18 anos em telejornal: 'desserviço ao cidadão'

Dudu Camargo é o novo apresentador do 'Primeiro Impacto' Foto: Reprodução/SBT

A escalação de Dudu Camargo, de 18 anos, para o comando do Primeiro Impacto, telejornal do SBT, gerou uma revolta na categoria e motivou o posicionamento do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. Através de uma nota, divulgada na sexta-feira, 14, a instituição repudiou o ato da emissora.

No comunicado, o sindicato diz que seu posicionamento não se dá ao fato de Dudu não ser um jornalista graduado, mas pelo fato de o SBT tratar o jornalismo como uma atividade marginal. Antes de assumir o comando do telejornal, Dudu atuava como Homem do Saco no programa Fofocando.

"Tratar o jornalismo como entretenimento e não informação criteriosa é um desserviço ao cidadão, um ataque à qualidade da informação e, mesmo, uma afronta à Constituição que estabelece como princípios que os meios de comunicação devem zelar pela sua função social e dar 'preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas'", diz parte do comunicado.

Karyn Bravo e Joyce Ribeiro, titulares do Primeiro Impacto, foram afastadas e devem ser realocadas em outros noticiários da emissora. Dudu estreou no comando do telejornal no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, e foi oficializado como novo âncora horas após sua primeira aparição.

Confira abaixo o comunicado divulgado pelo Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo:

"O Sindicato dos Jornalista Profissionais no Estado de São Paulo, com o apoio da Federação Nacional dos Jornalistas – Fenaj, vem a público protestar contra a alteração ocorrida no telejornal Primeiro Impacto do SBT – Sistema Brasileiro de Televisão que afastou as jornalistas Karyn Bravo e Joyce Ribeiro.

No feriado de quarta-feira, 12 de outubro, quando também se comemorou o Dia da Criança, a direção do SBT afastou da bancada do telejornal as duas jornalistas e as substituiu por Eduardo Camargo.

O "âncora", de apenas 18 anos, atuava no programa Fofocando interpretando a personagem 'Homem do Saco", um comentarista que não mostrava o rosto, o qual permanecia encoberto por um saco de papel. Em seu currículo também consta a participação na novela Revelação e no programa Domingo Legal, no quadro "Lendas Urbanas".

Vários jornalistas procuraram o Sindicato manifestando sua indignação. O protesto não se dá apenas pelo fato de a direção substituir duas experientes profissionais por uma única pessoa, o que tem se mostrado uma política usual das emissoras, fato que vem precarizando cada vez mais a profissão.

Tampouco o protesto se deu pelo fato de o novo apresentador não ser jornalista profissional. Prática que se tornou possível uma vez que a decisão desastrosa do ministro do STF, Gilmar Mendes, considerou a necessidade de formação específica em jornalismo desnecessária para o exercício profissional. Tal decisão abriu virtualmente as portas da profissão para qualquer pessoa.

O que torna esta alteração ainda mais desastrosa para a profissão é que ela comprova, mais uma vez, que o jornalismo é visto como uma atividade marginal na emissora do sr. Sílvio Santos.

As profissionais, que apresentavam o noticiário não foram demitidas, mas estão afastadas da função.

Casos como este demonstram o quanto é necessária a união dos jornalistas em defesa da profissão e da qualidade do trabalho jornalístico."