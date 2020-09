'Simples Assim': novo programa de Angélica ganha data de estreia

Você se lembra do gibi do Faustão? E dos quadrinhos da Xuxa? Das histórias do Gugu Liberato? Diversas personalidades como apresentadores, cantores e atores ganharam quadrinhos em décadas passadas. No Dia do Quadrinho Nacional, comemorado em 30 de janeiro, aproveite para relembrar alguns exemplos.

Foto: Reprodução de 'Quadrinhos do Faustão' (1991) / Editora Abril | Reprodução de 'Revista da Xuxa' / Editora Globo | Reprodução de 'Revista do Gugu em Quadrinhos' / Editora Abril