Simony e Gretchen fazem BO contra grupo que as ameaçou na internet

Simony e Gretchen tiveram desentendimentos com o casal Laura e Jorge Foto: Record/Reprodução

Simony e Gretchen fizeram um Boletim de Ocorrência contra um grupo de pessoas que fez ameaças às duas. Participantes do programa 'Power Couple Brasil' - Gretchen já foi eliminada -, reality show da Record que coloca para competir casais famosos, ambas foram alvo de fãs do casal Laura Keller e Jorge. Simony publicou no Instagram uma foto do documento e pediu por justiça.

De acordo com Robson Lins, assessor de Simony, o BO foi feito Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), em São Paulo, que tem uma Delegacia especializada em crimes na internet. "Foi feito bullying, injúrias, difamação, calúnias, xingamentos de baixo calão e, pasme você, até ameacas de morte por fãs que mais parecem haters", descreveu.

Simony é rival declarada de Laura no programa e inclusive, pediu que a desafeta fosse eliminada no programa por não ser casada no papel com Jorge. A cantora fez campanha nas redes sociais pela eliminação do casal, mas fãs da dupla não gostaram.