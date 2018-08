Simone e Simaria estreiam no 'The Voice Kids' e recebem elogios nas redes sociais

Simone e Simaria agora são juradas do 'The Voice Kids'. Foto: Paulo Belote/Globo/Divulgação

Neste domingo, 7, estreou a terceira edição do The Voice Kids, e também foi a estreia de Simone e Simaria como juradas da competição. A dupla substituiu Victor e Leo – na edição passada, Victor afastou-se do programa após ser acusado de agressão pela então mulher Poliana Bragatini.

Simone e Simaria se emocionaram com a apresentação de Augusto Michel, de 12 anos, e relembraram o início da carreira, quando ainda eram crianças.

"A gente tinha a sua idade e nosso pai e nossa mãe levavam a gente para participar de shows de calouros. Quando você soltou a voz e começou a cantar essa música, que meu pai amava, tocou meu coração", disse Simaria, referindo-se à música Estrada da Vida, de Milionário e José Rico.

A estreia das 'coleguinhas', como são carinhosamente chamadas pelos fãs, gerou muitos elogios nas redes sociais.