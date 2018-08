Simaria 'dá bronca' em Simone e vira meme

Cena de divulgação 'The Voice Kids'. Foto: Reprodução de cena 'The Voice Kids'/Globo

A dupla sertaneja Simone e Simaria deu origem a um novo meme. No episódio do The Voice Kids veiculado neste domingo, 14, Simaria, a irmã mais velha, decidiu sozinha apertar o botão para virar a cadeira e “dizer sim” à competidora Isadora Emer. O programa ainda está na fase de audições às cegas.

Na internet, a imagem de Simaria se manifestando viralizou. Ela parece estar dando uma bronca na caçula Simone, que fica de braços cruzados e no final começa a rir.

Que nome você daria para a imagem? E em que situação usaria o meme?

Veja como os internautas estão usando a cena:

Quando eu falo: Amiga ele mudou dessa vez vai ser diferente Simone e Simaria #TheVoiceKids pic.twitter.com/nKuQChxmrd — Meme é Vida (@MemeeVida) 14 de janeiro de 2018

Minha irmã quando eu combino de sair, chega na hora quero ficar assistindo série #TheVoiceKidsBr pic.twitter.com/Bz99hCygVp — Desajustada (@Rafiulds) 14 de janeiro de 2018

Aprovação unânime. A primeira competidora do dia foi Sofia Cordeiro, de 10 anos. Ela cantou a música do Titanic, My Heart Will Go On, da cantora canadense Céline Dion. A jurada Cláudia Leite aprovou a performance de imediato, e a dupla Simone e Simaira e Carlinhos Brown deram seu respaldo a partir da segunda parte da música.