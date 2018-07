Silvio Santos sobre casamento da filha: 'Tomara que dure, porque gastou uma nota'

Cerimônia de casamento foi na mansão de Silvio Santos, no Morumbi, bairro nobre de São Paulo Foto: Lourival Ribeiro/SBT

Patrícia Abravanel casou-se com o deputado Fábio Faria neste sábado, 29, na mansão do pai, Silvio Santos, em Morumbi, região nobre de São Paulo. A cerimônia foi luxuosa e reuniu cerca de 200 convidados. Silvio Santos, aparentemente, achou o casamento caro.

Em entrevista ao Pânico na Band, ele disse, de forma afetuosa, que a filha quis aparecer um pouco com a cerimônia. Quando perguntado se havia dado algum conselho ao novo genro, Silvio respondeu que sim. "Eu disse: 'Tomara que dure... Gastar uma nota que a Patrícia está gastando e depois 'descasar' é muito ruim", disse Silvio.

Patrícia e Fábio estão juntos desde 2014 e são pais de Pedro, de dois anos. Fábio Faria é deputado federal e, atualmente, é investigado pela Operação Lava Jato.

Polêmica com Sheherazade. O Pânico ainda perguntou se Rachel Sheherazade ficou chateada com Silvio, após receber um 'puxão de orelha' do chefe. Silvio diz que sim. "Acho que está. Não sei se ela quer ir embora, mas ela ficou chateada", disse.

"Televisão não é lugar para fazer política, poxa. Televisão é noticiário. Ela diz que eu a contratei porque gostei do comentário dela. É verdade. Mas ela fez um comentário sobre Carnaval. Falar sobre política é outra coisa. Se ela quisesse fazer comentários sem ser sobre política, ninguém iria falar nada para ela", disse Silvio.