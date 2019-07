Silvio Santos recebe Flávio e Eduardo Bolsonaro no ‘Jogo das Três Pistas’

O apresentador Silvio Santos recebeu os filhos do presidente Jair Bolsonaro, Flávio e Eduardo, no 'Jogo dos Três Pontinhos' deste domingo. Foto: Reprodução/ SBT

Os telespectadores do SBT se surpreenderam na noite deste domingo, 14, com os convidados do Jogo das Três Pistas, durante o Programa Silvio Santos. Isso porque o apresentador recebeu dois filhos do presidente da República.

Flávio Bolsonaro, senador pelo PSL do Rio de Janeiro, e Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo, do mesmo partido, estiveram no palco da emissora e responderam a uma espécie de quiz sobre conhecimentos gerais.

Ao chamar para o programa Flávio e Eduardo, Silvio Santos anunciou que receberia alguns ‘galãs’. Como de costume, o dono do SBT apresenta três palavras para que os participantes tentem adivinhar a resposta.

Eduardo Bolsonaro levou a melhor, vencendo a disputa com o irmão por 65 pontos a 18.

O programa foi gravado há uma semana e o encontro com o apresentador foi registrado no perfil de Eduardo Bolsonaro no Instagram. “Gravando com a lenda da comunicação, Silvio Santos, para o programa Três Pistas, do SBT. Simpatia é pouco!”, escreveu na legenda da imagem em que Flávio também aparece.

Nas redes sociais, os internautas reagiram a participação dos filhos do presidente Jair Bolsonaro.