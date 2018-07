Silvio Santos quer tirar Sabrina Sato e Gugu da Record

Foto:

Com a saída de Raul Gil já anunciada, o SBT agora corre contra o tempo para organizar a sua grade de fim de semana. E a solução para os problemas pode estar no casting da Record.

Silvio Santos deu a ordem: quer Sabrina Sato e Gugu Liberato, ambos da Record. Duas fontes do E+ confirmaram a informação e as conversas com os representantes dos apresentadores já foi iniciada.

Embora o dono do SBT seja amigo de Edir Macedo, dono da Record, ele não se importa em desfalcar o concorrente. Aliás, Silvio acredita que com estas duas contratações o SBT voltará a ocupar o segundo lugar no Ibope aos finais de semana.

Caso as contratações se efetivem, a grade ficaria da seguinte maneira: Celso Portiolli assume o horário deixado por Raul Gil, e passaria o bastão para Sabrina Sato. Gugu Liberato reassumiria o Domingo Legal, programa que ele apresentou por 16 anos no SBT, e seria 'rendido' por Eliana.

O contrato de Sabrina com a Record vai até 2018 e ela está feliz por lá, mas já confidenciou a alguns amigos que sonha em trabalhar com Silvio Santos. Karina Sato, irmã e empresária da apresentadora, disse ao E+ que a negociação com o SBT não existe.

Quanto a Gugu, sabe-se que ele está descontente com a maneira como a Record tem conduzido a formatação de sua grade para 2017. Ele tem se sentido rejeitado, já que a emissora trabalha com a ideia de ter um programa fixo no horário nobre, o que acarretaria no fim de sua atual atração, veiculada às quartas. A reportagem tentou contato com o apresentador, mas não obteve sucesso até o fechamento da matéria.

Consultado, o SBT disse que não as negociações com os apresentadores não existem.