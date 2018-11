Silvio Santos pergunta se deve mandar Mara Maravilha embora do SBT: 'Ninguém suporta'

Mara Maravilha e Silvio Santos Foto: Reprodução de 'Programa Silvio Santos' (2018) / SBT

Durante o quadro Levanta-te do Programa Silvio Santos do último domingo, 18, o apresentador Silvio Santos falou sobre os polêmicos afastamentos recentes de Mara Maravilha de programas do canal.

Silvio começou citando a atração mais recente da qual a apresentadora fez parte: "De vez em quando eu vejo o Programa do Ratinho pra ver qual é o comportamento dele. Se ele não se comportar bem, ele vai embora."

"Por minha causa que ele está aqui, porque sempre que pergunto pro auditório, o auditório me responde. O que a gente faz com o Ratinho?", questionou Silvio, para uma resposta em coro da plateia: "Manda embora!". "Ele está aqui porque eu protejo", brincou.

"No Programa do Ratinho tem aquela moça que ninguém suporta, a Mara Maravilha. É um caso que não sei por quê até hoje ela está aqui nessa empresa. Da mesma forma como auditório quer que eu mande embora o Ratinho, vocês querem ver só? O que faz com a Mara Maravilha?", perguntou, diante da mesma resposta: "Manda embora!"

"Tenho que me inteirar da vontade das minhas colegas e tomar providências", complementou.

Durante o Jogo dos 3 Pontinhos, no mesmo programa, Silvio falou diretamente com a apresentadora: "Escuta, Mara Maravilha, você foi expulsa dos programas aqui do SBT por qual razão? O diretor artístico chamou você e falou: 'Está expulsa porque se mete em tudo!' Você quer ser a dona do programa, falar mais que seus colegas, mandar mais do que seus colegas."

"Aliás, isso é verdade?", questionou para Carlinhos Aguiar, que confirmou: "sim". Na sequência, Flor, Lívia Andrade e Helen Ganzarolli disseram o mesmo.

Em seguida, Silvio questionou novamente se deveria mandar Mara Maravilha embora, recebendo opiniões divididas dos jurados como comentário.

Assista a um trecho do programa abaixo: