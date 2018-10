Silvio Santos nega abraço a fã que veio da Paraíba para vê-lo

Gecileide no momento em que tem pedido de abraço negado por Silvio Santos. Foto: Reprodução de 'Programa Silvio Santos' (2018) / SBT

O apresentador Silvio Santos teve uma reação bastante sincera e um tanto quanto inesperada ao negar o pedido de abraço de uma fã durante o quadro Jogo das 3 Pistas no Programa Silvio Santos do último domingo, 28.

"Silvio, eu vim de Piancó, na Paraíba, pra te dar um abraço!", contou, animada, Gecileide, uma integrante da plateia.

"Não vai dar abraço, não. Pode dar outra coisa, mas um abraço, não", respondeu Silvio, sem parecer se sensibilizar muito com o pedido. "Por favor! Pode ser!", respondeu ela.

"Vai voltando, não vai dar abraço em ninguém! Não vou te dar abraço nenhum, vem com essa conversa fiada?!", encerrou Silvio, dando prosseguimento ao quadro em seguida.

Assista ao momento abaixo:

Alguns internautas que conferiram o momento também usaram as redes sociais para criticar a postura do apresentador:

Todo respeito ao Silvio Santos por toda sua história na tv brasileira, mais ontem mais uma o Sr Abravanel foi deselegante com uma pessoa da sua plateia, onde a mesma vinda da Paraíba lhe pediu um abraço, sua resposta foi muito intolerante a mandando voltar a sua cadeira.

#ProgramaSilvioSantos fiquei mo com pena da mina que pediu um abraço pro Silvio e ele renegou tadinha se tivesse ido no domingão do Faustão certeza que isso não aconteceria, fausto daria um abraço e um beijo