Silvio Santos ironiza Globo e Record ao falar de atrizes do SBT

Apresentador ironizou que só entra na Record quem lê a Bíblia. Foto: 'Programa Silvio Santos'/Reprodução

Silvio Santos recebeu as atrizes Lisandra Cortez e Thaís Melchior no Jogo das 3 Pistas deste domingo, 2, e, enquanto lia o histórico de trabalho delas, ironizou a forma de trabalhar da Globo e da Record, emissoras pelas quais as duas já passaram.

Quando falou da temporada de ambas na Record, o apresentador disse, em tom de brincadeira, que elas teriam ficado aborrecidas na emissora porque eram obrigadas a ler a Bíblia todos os dias.

A empresa de Edir Macedo é conhecida por suas produções bíblicas e programas voltados para a Igreja Universal do Reino de Deus.

Sobre a ida de Thaís Melchior para a Globo, Silvio disse: "Não sei o que a Globo tem que aceita qualquer pessoa para fazer Malhação. Malhação é novela de chegar lá e falar: 'Quero ser atriz'. A Globo fala: 'Faz Malhação?', [e a pessoa responde]: 'Faço'. 'Pode ser, entra', [responderia a emissora]".

Lisandra também atuou na novela global em 2006. Atualmente, ela e Thaís fazem parte do elenco de As Aventuras de Poliana, do SBT.

"Vocês viram que quem quiser ir para a Record tem que saber a Bíblia. Se não souber a Bíblia, não fica na Record", disse Silvio Santos para a plateia.

"Os pastores da Record fazem questão que os seus artistas saibam a Bíblia e eles fazem muito bem, porque a Bíblia todo mundo devia saber, não só os pastores. Eu leio a Bíblia todo dia, eu sei os Salmos, eu sei tudo da Bíblia", continuou o apresentador. Porém, em seguida, ele também ironizou passagens bíblicas e riu quando a plateia disse que acreditava nos escritos.

Assista ao momento abaixo, logo no início da apresentação:

