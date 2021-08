Silvio Santos irá apresentar de pijama o programa do Dia dos Pais

Surpresa na gravação do 'Programa Silvio Santos' do Dia dos Pais; Silvio aparece de pijama Foto: Lourival Ribeiro/SBT

Nesta quarta-feira, 4, foi gravado o Programa Silvio Santos que irá ao ar no próximo domingo, 8, Dia dos Pais. Para a surpresa geral, o dono do SBT e apresentador Silvio Santos, 90, surgiu no palco vestindo um pijama de botões branco com listras pretas.

O traje inusitado foi presente das suas filhas e do seu neto, Tiago Abravanel, destacou Silvio Santos. Por isso, ele vai comemorar a data usando o pijama.

Após quase dois anos afastado do comando de seu programa por causa da pandemia do novo coronavírus, Silvio Santos voltou a gravar recentemente. Ele tomou a segunda dose da vacina contra a covid-19 em março.