Silvio Santos interroga Larissa Manoela sobre namorado e diz que ‘ator troca muito de mulher’

A atriz e cantora Larissa Manoela. Foto: Reprodução

Ao participar do Programa Silvio Santos deste domingo, 9, Larissa Manoela teve de responder a uma série de perguntas do apresentador, que quis saber sobre o romance dela com o ator Leo Cidades, de 21 anos.

“Conheci através de amigos. Trabalhei com um menino em um filme, era amigo desse menino, que nos apresentou. Ele é lindo, ele é fofo”, declarou Larissa. Silvio Santos rebateu: “Ator troca muito de mulher, briga por qualquer motivo e arranja outra, geralmente não levam casamento a sério”. A cantora respondeu que é preciso saber lidar com a situação. “A gente entende muito um ao outro. Temos nosso trabalho, nossa vida e a gente se respeita muito”, garantiu.

Larissa Manoela, de 17 anos, é uma das atrizes de destaque no SBT. Ao ser questionada se não considera ser muito nova para namorar, ela afirma que está muito feliz com o namorado e que ‘não precisa correr atrás de outras pessoas’. Silvio Santos fez perguntas mais íntimas à cantora: “Quantos beijos você já deu nele?”. Rindo, Larissa disse: “Como é que eu vou saber? Eu tenho 17, quase 18. Sou menor de idade, mas para beijar não precisa ser maior de idade”.

No perfil oficial no Instagram, a atriz sempre posta imagens com o namorado.