Silvio Santos faz paródia de ‘Sua Cara’ com ‘velhinhos’

Paródia será exibida no 'Programa Silvio Santos' Foto: Lourival Ribeiro/SBT

Depois de Whindersson Nunes, MC Melody e até os Power Rangers gravarem paródias da música Sua Cara, o apresentador Silvio Santos também terá uma versão do hit de Anitta, Pabllo Vittar e Major Lazer em seu programa.

A sátira foi gravada com atores da terceira idade para o quadro Os Velhinhos se Divertem. A atriz Therry Klotzel, de 70 anos, se passou por Anitta e o humorista Luiz Neto, de 51, ficou responsável por fazer Pabllo.

Assim como no clipe original, os ‘velhinhos’ fizeram as cenas na areia. Mas, em vez do deserto do Saara, o local escolhido foi uma praia de Fortaleza, no Ceará.

Ainda não se sabe quando a paródia vai ao ar, mas Therry já publicou uma foto em seu Instagram e mostrou a caracterização da dupla: