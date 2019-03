Silvio Santos elogia Tatá Werneck: ‘Fazendo entrevista é sensacional’

Os apresentadores Silvio Santos e Tatá Werneck. Foto: Reprodução/ Wilton Junior

Silvio Santos sempre está atento ao que se passa na televisão brasileira. Mas o dono do SBT confessou que não conhecia Tatá Werneck, apresentadora do Multishow e, agora, da TV Globo, com o Lady Night.

A declaração foi feita neste domingo, 24, ao longo do Jogo das Três Pistas. Os participantes da atração, a apresentadora Mamma Bruschetta e o cantor Falcão, deveriam adivinhar a seguinte charada: “É baixinha, parece um menino, tem programa de entrevistas”.

Porém, só o auditório acertou o nome de Tatá. Depois da resposta, Silvio Santos disse: “Eu nunca tinha visto a Tatá Werneck, nunca. Ela fazendo entrevista é sensacional. Nunca vi igual alguém fazendo entrevista como ela. Fora de série. Muito boa! Me surpreendeu”, ressaltou.

Ao longo do programa, internautas no Twitter comentaram sobre o elogio de Silvio Santos.

Que legal o Silvio Santos elogiando o seu programa @Tatawerneck. ... Mas só queria saber aonde vc parece um menino. #ProgramaSilvioSantos — Douglas Castro (@douglas07castro) 25 de março de 2019

#JogoDas3Pistas "Estava acompanhando o programa da Tata Werneck, porque ela entrevistou minha filha Patricia e meu neto. E ela é fantástica, sensacional", Silvio Santos. Ohh ????????#ProgramaSilvioSantos pic.twitter.com/lKus75GCB4 — #ForSilvioSantosSBT™ (@Jacquelineldsr) 25 de março de 2019

Em outra situação do Jogo das Três Pistas, Silvio Santos aproveitou para fazer uma provocação a cantora Claudia Leitte. A charada era: “Artista que tira da vaga, com duas sílabas...Leite. Artista que faz show. Ela faz show e enche o saco...Claudia Leitte”, disse o dono do SBT. A plateia gargalhou.

Durante o Teleton 2018, o empresário protagonizou uma situação constrangedora com a cantora. Após apresentação de Claudia Leitte no programa, Silvio Santos disse que não poderia abraçá-la para “não ficar excitado”. O comentário deixou a cantora visivelmente incomodada.

A situação foi vastamente comentada nas redes sociais, inclusive por Claudia Leitte. “Isso é desenfreado, cruel”, declarou a cantora no perfil dela no Instagram.